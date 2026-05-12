Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (459) Pkw erfasste Fußgängerin - Wer hatte Grün?

Nürnberg (ots)

Am Montagmittag (12.05.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin in Nürnberg-Röthenbach. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben - die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Gegen 12:15 Uhr fuhr die 32-jährige Fahrerin eines grauen Skoda die Ansbacher Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Röthenbacher Hauptstraße erfasste sie eine die Fahrbahn querende 24-jährige Fußgängerin, die mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus kam.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Die Unfallbeteiligten gaben beide an, dass die jeweiligen Ampelanlagen Grün zeigten. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bitten die Beamten deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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