Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (456) Kraftrad in Rothenburg ob der Tauber entwendet - Zeugen gesucht

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend (07.05.2026) bis Freitagmorgen (08.05.2026) entwendeten Unbekannte ein Kraftrad in Rothenburg ob der Tauber. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Geschädigte stellte sein Kraftrad der Marke Kawasaki, Modell Z1 F, mit dem amtlichen Kennzeichen BK-T60 am Donnerstag gegen 17:30 Uhr auf einem Parkplatz im Bezoldweg ab und sicherte es mit einem Lenkschloss. Als er am Freitagmorgen gegen 09:40 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Motorrades fest.

Der Zeitwert des Kraftrads beträgt circa 15.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc

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