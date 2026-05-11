PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (455) Raub auf 23-Jährigen am Jakobstor - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Am späten Freitagabend (08.05.2026) hat eine Gruppe Unbekannter einen 23-jährigen Mann am Jakobstor zu Boden geschlagen und beraubt. Die fünf Täter entkamen unerkannt, die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 23:00 Uhr sprachen fünf bislang unbekannte Personen den 23-jährigen Iraner im Bereich des Jakobstores in Nürnberg an und boten ihm Betäubungsmittel zum Kauf an. Nachdem der Mann das Angebot abgelehnt hatte, schlug ihn die Gruppe gemeinschaftlich zu Boden und entriss ihm gewaltsam sein Mobiltelefon sowie seinen Geldbeutel. Anschließend entnahmen die Täter das Bargeld, ließen den Geldbeutel am Tatort zurück und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte konnte die Täter bislang nur mit einem südländischen Erscheinungsbild beschreiben. Weitere Hinweise zu ihrem Aussehen liegen nicht vor.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den fünf Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 11:04

    POL-MFR: (454) Versuchter Raub in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

    Weißenburg i.Bay. (ots) - In Weißenburg wurde am frühen Sonntagmorgen (10.05.2026) eine Frau mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Der Täter flüchtete unerkannt - die Polizei sucht Zeugen. Gegen 03:00 Uhr wollte die 45-jährige Angestellte einer Bar in der Straße Auf dem Schrecker das Anwesen verlassen, als sie der Unbekannte mit ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 09:54

    POL-MFR: (452) Pedelec aus Fahrradgeschäft entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Fürth (ots) - Am Freitag (08.05.2026) wurde aus einem Fahrradgeschäft im Gewerbegebiet Schmalau in Fürth ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Fahrradgeschäfts das Fehlen des Fahrrads und stellte den Unbekannten kurz darauf in der Nähe des Ladens mit dem gestohlenen Pedelec. Als er den Mann auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren