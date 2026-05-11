Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (455) Raub auf 23-Jährigen am Jakobstor - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Am späten Freitagabend (08.05.2026) hat eine Gruppe Unbekannter einen 23-jährigen Mann am Jakobstor zu Boden geschlagen und beraubt. Die fünf Täter entkamen unerkannt, die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 23:00 Uhr sprachen fünf bislang unbekannte Personen den 23-jährigen Iraner im Bereich des Jakobstores in Nürnberg an und boten ihm Betäubungsmittel zum Kauf an. Nachdem der Mann das Angebot abgelehnt hatte, schlug ihn die Gruppe gemeinschaftlich zu Boden und entriss ihm gewaltsam sein Mobiltelefon sowie seinen Geldbeutel. Anschließend entnahmen die Täter das Bargeld, ließen den Geldbeutel am Tatort zurück und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte konnte die Täter bislang nur mit einem südländischen Erscheinungsbild beschreiben. Weitere Hinweise zu ihrem Aussehen liegen nicht vor.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den fünf Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

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