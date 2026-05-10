Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (454) Versuchter Raub in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Weißenburg i.Bay. (ots)

In Weißenburg wurde am frühen Sonntagmorgen (10.05.2026) eine Frau mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Der Täter flüchtete unerkannt - die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:00 Uhr wollte die 45-jährige Angestellte einer Bar in der Straße Auf dem Schrecker das Anwesen verlassen, als sie der Unbekannte mit einem Messer in der Hand bedrohte und zur Herausgabe von Geld aufforderte.

Die Frau schlug den Täter in die Flucht, rief laut um Hilfe und brachte sich in die Gaststätte in Sicherheit. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Brunnengasse.

Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Weißenburg fahndeten mit zahlreichen Streifen umliegender Polizeiinspektionen nach dem Täter, konnten ihn jedoch nicht mehr antreffen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 175 bis 180 cm groß, kräftige Statur, circa 35 Jahre alt, dunkle Augen. Zur Tatzeit trug er eine Sturmmaske sowie eine dunkle Jacke.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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