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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (451) 17-jährige Luiciana Estefania K. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 448 berichtet, galt die 17-Jährige seit Samstagmorgen (09.05.2026) als vermisst. Luiciana Estefania K. wurde zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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