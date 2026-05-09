POL-MFR: (451) 17-jährige Luiciana Estefania K. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Feuchtwangen (ots) - Wie mit Meldung 449 berichtet, galt die 69-Jährige seit Freitagabend (08.05.2026) als vermisst. Evelyn L. wurde von Spaziergängern in einem Waldstück angetroffen und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Erstellt durch: Oliver Trebing Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

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