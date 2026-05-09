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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (449) 69-jährige Evelyn L. in Dombühl vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Feuchtwangen (ots)

Seit Freitagabend (08.05.2026) wird die 69-jährige Evelyn L. in Dombühl (Lkr. Ansbach) vermisst. Die Polizei sucht die Vermisste und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Evelyn L. ist zu Besuch bei einer Verwandten im Zeisigweg in Dombühl. Vermutlich zwischen Freitagabend (08.05.2026) 23:00 Uhr und Samstagmorgen (09.05.2026) 07:00 Uhr verließ sie das Anwesen und kehrte seitdem nicht zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einem orientierungslosen Zustand befindet.

Eine Personenbeschreibung sowie ein Lichtbild finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/102523/index.html

Derzeit führt die Polizeiinspektion Feuchtwangen umfangreiche Suchmaßnahmen durch, die von der örtlichen Feuerwehr, einer Rettungshundestaffel sowie einem Polizeihubschrauber unterstützt werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Evelyn L. nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852 6715-0, jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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