Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (448) 17-jährige Luiciana Estefania K. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
Erlangen (ots)
Seit Samstag (09.05.2026) wird die 17-jährige Luiciana Estefania K. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.
Luiciana Estefania K. verließ am Samstagmorgen das elterliche Anwesen in Erlangen. Seitdem ist sie nicht zurückgekehrt und es besteht keinerlei Kontakt zu ihr.
Eine Personenbeschreibung sowie ein Lichtbild finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/102516/index.html
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Luiciana Estefania K. Hinweise zum Aufenthaltsort der 17-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 760-120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Erstellt durch: Oliver Trebing
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