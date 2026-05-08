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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (445) Nürnberger Arzt wegen sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft - Kriminalpolizei sucht weitere Opfer

Nürnberg (ots)

Seit Ende April 2026 befindet sich ein Nürnberger Arzt, der unter Ausnutzung des Behandlungsverhältnisses wiederholt Patientinnen sexuell missbraucht haben soll, in Untersuchungshaft. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Nürnberg weitere Opfer des 63-jährigen Mediziners.

Bereits im Zeitraum der Jahre 2024 und 2025 kam es in der Praxis des Allgemeinmediziners in der Königstraße im Rahmen von Behandlungen zu Vorfällen, bei denen er seine Patientinnen unter anderem in sexuell motivierter Weise ohne medizinischen Grund anfasste.

Im Februar 2026 verurteilte das Landgericht Nürnberg-Fürth den 63-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe. Ende April 2026 brachte eine Patientin des Arztes erneut einen Fall des sexuellen Missbrauchs zur Anzeige. Einen darauffolgenden Haftantrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bestätigte das Amtsgericht Nürnberg. Der 63-jährige Tatverdächtige befindet sich seit dem 29.04.2026 in Untersuchungshaft.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Nürnberg suchen in diesem Zusammenhang weitere Geschädigte. Frauen, die sich bei dem betroffenen Arzt in Behandlung befanden und dabei ebenfalls Opfer sexueller Handlungen geworden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung setzen.

Unterdessen werden die polizeilichen Ermittlungen im aktuellen Fall in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeführt. Auskünfte zum Verfahren erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unter der Rufnummer 0911 321-2780.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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