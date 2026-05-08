Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (442) Unfallflucht auf Frankenschnellweg - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagvormittag (05.05.2026) ereignete sich auf dem Frankenschnellweg ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg sucht Unfallzeugen.

Der 31-jährige Pkw-Fahrer war gegen 06:15 Uhr auf dem Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Fürth unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Nürnberg-Südring/Schweinau/Gibitzenhof wurde er von einem Lkw überholt und während des Spurwechsels von diesem touchiert. Der 31-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Der Lkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Fürth. Bei dem Lkw soll es sich um einen weißen Tanklastwagen mit roter Aufschrift gehandelt haben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

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