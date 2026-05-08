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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (441) Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß im Landkreis Fürth

Zirndorf (ots)

Im Landkreis Fürth kam es am Donnerstag (07.05.2026) auf der Staatsstraße 2252 zwischen Langenzenn und Wilhermsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge zog drei Verletzte nach sich.

Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 14:30 Uhr in Fahrtrichtung Wilhermsdorf unterwegs und kam mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort stieß der Cupra mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, der von der Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert wurde.

Sowohl der 54-jährige Fahrer des Cupra als auch die beiden Frauen im Mercedes (53 und 19 Jahre alt) zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und mussten in Krankenhäusern versorgt werden. Lebensgefährliche Verletzungen lagen nach erster Einschätzung nicht vor.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf und der Verkehrspolizei Fürth nahmen den Verkehrsunfall auf. Die Staatsstraße 2252 musste für zwei Stunden gesperrt werden.

Erstellt durch: Michael Konrad

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D-90443 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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