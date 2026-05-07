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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (440) Radfahrerin bei Verkehrsunfall im Stadtteil Bruck getötet

Erlangen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.05.2026) ereignete sich im Erlanger Stadtteil Bruck ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine Lkw überrollte eine Fahrradfahrerin, die hierdurch tödlich verletzt wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte ein Lkw-Fahrer um kurz nach 14:00 Uhr zunächst an der roten Ampel in der Felix-Klein-Straße gehalten, um anschließend bei Grünlicht nach rechts in die Fürther Straße in Fahrtrichtung Äußere Brucker Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs überrollte der Kipplaster aus noch ungeklärter Ursache eine Radfahrerin, die hierdurch tödliche verletzt wurde.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt führt derzeit die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten eine Gutachterin hinzu. Diese nahm ihre Arbeit an der Unfallstelle auf und soll die Polizei bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs unterstützen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Unfallzeugen. Personen, die Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131 760 - 120 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

Derzeit (Stand: 17:55 Uhr) ist die Fürther Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiten den Verkehr bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen ab.

Erstellt durch: Michael Konrad

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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