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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (444) Kleintransporter entwendet und mehrere Unfälle verursacht - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Ein 38-jähriger Mann entwendete am Donnerstag (07.05.2026) in Nürnberg einen kurzzeitig für eine Lieferung abgestellten Kleintransporter und verursachte damit mehrere Unfälle. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am selben Tag vorläufig fest.

Der Bulgare nutzte einen kurzen unbeobachteten Moment, als der Kleintransporter mit laufendem Motor für eine Lieferung in der Parkstraße abgestellt war, und entwendete das Fahrzeug. Während der anschließenden Fahrt kam es zu mehreren Kollisionen mit geparkten Fahrzeugen, bei denen ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand.

Die alarmierten Beamten fanden den Kleintransporter verlassen in der Mittelstraße auf. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Marienbergpark antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Die Beamten blieben unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich daher auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen den Mann wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs Haftantrag. Im Laufe des Freitags (08.05.2026) wird der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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