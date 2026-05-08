PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (447) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 13 - fünf Verletzte

Bad Windsheim (ots)

Am Freitagabend (08.05.2026) ereignete sich auf der B 13 zwischen Gollhofen (Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim) und Oberickelsheim ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Alle fünf Insassen beider Fahrzeuge wurden verletzt, eines der Fahrzeuge geriet nach dem Zusammenstoß in Brand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine Fahrerin mit einem weiteren Insassen die B 13 in Richtung Oberickelsheim. Im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße NEA 45 wollte der Fahrer eines Opel Corsa von Rodheim kommend die Bundesstraße überqueren. Hierbei übersah er offenbar das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der auf der B 13 fahrende Pkw von der Fahrbahn geschleudert und geriet in Brand. Die Fahrerin und ihr Beifahrer konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Beide Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Im Opel Corsa befanden sich drei Personen, von denen zwei schwere und eine leichte Verletzungen erlitten. Alle fünf Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Gollhofen, der Rettungsdienst sowie zwei Rettungshubschrauber. Die B 13 war bis 21:30 Uhr komplett gesperrt; die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim haben die Unfallaufnahme übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 16:42

    POL-MFR: (446) Tödlicher Verkehrsunfall bei Weisendorf

    Weisendorf (ots) - Am Freitagnachmittag (08.05.2026) ereignete sich bei Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Omnibus. Der 21-jährige Fahrer des Kraftrads erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Motorradfahrer war gegen 14:00 Uhr auf der Staatsstraße 2259 von Weisendorf kommend in Richtung Großenseebach unterwegs. Auf Höhe des Ortsteils ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren