Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (447) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 13 - fünf Verletzte

Bad Windsheim (ots)

Am Freitagabend (08.05.2026) ereignete sich auf der B 13 zwischen Gollhofen (Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim) und Oberickelsheim ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Alle fünf Insassen beider Fahrzeuge wurden verletzt, eines der Fahrzeuge geriet nach dem Zusammenstoß in Brand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine Fahrerin mit einem weiteren Insassen die B 13 in Richtung Oberickelsheim. Im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße NEA 45 wollte der Fahrer eines Opel Corsa von Rodheim kommend die Bundesstraße überqueren. Hierbei übersah er offenbar das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der auf der B 13 fahrende Pkw von der Fahrbahn geschleudert und geriet in Brand. Die Fahrerin und ihr Beifahrer konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Beide Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Im Opel Corsa befanden sich drei Personen, von denen zwei schwere und eine leichte Verletzungen erlitten. Alle fünf Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Gollhofen, der Rettungsdienst sowie zwei Rettungshubschrauber. Die B 13 war bis 21:30 Uhr komplett gesperrt; die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim haben die Unfallaufnahme übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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