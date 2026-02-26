Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Pressekonferenz "Polizeiliche Kriminalstatistik 2025"

Wuppertal (ots)

Welche Entwicklungen und Veränderungen zeigen die Kriminalitätszahlen 2025 im Bergischen Städtedreieck und welche Trends lassen sich erkennen? Polizeipräsident Markus Röhrl und der Leiter der Direktion Kriminalität des Polizeipräsidiums Wuppertal, Leitender Kriminaldirektor Guido Liedke, möchten interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertretern die "Polizeiliche Kriminalstatistik 2025" der Kreispolizeibehörde Wuppertal vorstellen und erläutern. Die Pressekonferenz findet am Montag, den 02.03.2026, ab 14:00 Uhr im Polizeipräsidium Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 228, 42285 Wuppertal, Raum 132 statt. Aus organisatorischen Gründen ist es wünschenswert, dass sich Journalistinnen und Journalisten bei der Pressestelle der Polizei Wuppertal vorab anmelden.

