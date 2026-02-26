PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur Pressekonferenz "Polizeiliche Kriminalstatistik 2025"

Wuppertal (ots)

Welche Entwicklungen und Veränderungen zeigen die Kriminalitätszahlen
2025 im Bergischen Städtedreieck und welche Trends lassen sich 
erkennen?
 
Polizeipräsident Markus Röhrl und der Leiter der Direktion 
Kriminalität des Polizeipräsidiums Wuppertal, Leitender 
Kriminaldirektor Guido Liedke, möchten interessierten 
Medienvertreterinnen und Medienvertretern die "Polizeiliche 
Kriminalstatistik 2025" der Kreispolizeibehörde Wuppertal vorstellen 
und erläutern.


Die Pressekonferenz findet

am Montag, den 02.03.2026, ab 14:00 Uhr
im Polizeipräsidium Wuppertal,
Friedrich-Engels-Allee 228,
42285 Wuppertal, Raum 132

statt.

Aus organisatorischen Gründen ist es wünschenswert, dass sich 
Journalistinnen und Journalisten bei der Pressestelle der Polizei 
Wuppertal vorab anmelden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

