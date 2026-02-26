PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei beschlagnahmt Führerschein und Pkw

Wuppertal (ots)

Am Mittwochabend (25.02.2026, 20:15 Uhr), kam es auf der B7 in Höhe 
der Berliner Straße zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Form 
eines Einzelrennens.

Eine Zeugin meldete der Polizei, dass ein Audi A6 auf der B7 in 
Fahrtrichtung Elberfeld unterwegs sei. Während der Fahrt führte der 
20-jährige Fahrzeugführer mehrere Überholmanöver durch ohne den 
Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen. Dabei gefährdete er andere 
Verkehrsteilnehmer die zum Teil stark abbremsen mussten, um eine 
Kollision zu verhindern. Zudem beschleunigte der Fahrer den Audi 
mehrfach, um die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Auf der Bundesallee in Höhe der Wupperstraße konnten Polizeibeamte 
den 20-Jährigen anhalten und kontrollieren. Im weiteren Verlauf 
beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Audi und den Führerschein des 
Tatverdächtigen.

Die Polizei bittet Fahrzeugführer/Fahrzeugführerinnen, die durch die 
Fahrweise gestern Abend gefährdet wurden, sich unter der 0202/284-0 
zu melden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 17:42

    POL-W: 260225 -tl- W Rücknahme der Vermisstenfahndung - 7-jähriger Wasim N. angetroffen

    Wuppertal (ots) - Heute, am 25.02.2026, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach einem 7-jährigen Wuppertaler (siehe Pressemeldung vom 26.02.2026, 16:43 Uhr: "POL-W: Vermisstensuche in Barmen - Polizei bittet um Mithilfe") Der Vermisste konnte inzwischen wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 16:43

    POL-W: W Vermisstensuche in Barmen - Polizei bittet um Mithilfe

    Wuppertal (ots) - Seit heute 15:00 Uhr (25.02.2026) sucht die Polizei in der Barmer Innenstadt nach einem siebenjährigen Jungen. Wasim N. ist circa 130 cm groß, hat eine schlanke Figur und schwarze Haare. Er ist bekleidet mit einer Mütze, einer hellbraunen Jacke und einer blauen Hose. Dazu trägt er Sportschuhe. Wasim spricht ausschließlich englisch und wohnt im Bereich Rott. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:37

    POL-W: W Einbruchmeldungen der Polizei im Bergischen

    Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt. Wuppertal - Im Zeitraum vom 23.02.2026, 18:45 Uhr, und dem 24.02.2026, 06:30 Uhr, öffneten unbekannte Täter ein Fenster einer Kindertagesstätte an der Ackerstraße gewaltsam. Sie stahlen Wertgegenstände und Süßigkeiten. An der Rübenstraße wurden Gemeinderäume zum Ziel von Einbrechern. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren