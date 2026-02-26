Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei beschlagnahmt Führerschein und Pkw

Wuppertal (ots)

Am Mittwochabend (25.02.2026, 20:15 Uhr), kam es auf der B7 in Höhe der Berliner Straße zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Form eines Einzelrennens. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass ein Audi A6 auf der B7 in Fahrtrichtung Elberfeld unterwegs sei. Während der Fahrt führte der 20-jährige Fahrzeugführer mehrere Überholmanöver durch ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen. Dabei gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer die zum Teil stark abbremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Zudem beschleunigte der Fahrer den Audi mehrfach, um die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Auf der Bundesallee in Höhe der Wupperstraße konnten Polizeibeamte den 20-Jährigen anhalten und kontrollieren. Im weiteren Verlauf beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Audi und den Führerschein des Tatverdächtigen. Die Polizei bittet Fahrzeugführer/Fahrzeugführerinnen, die durch die Fahrweise gestern Abend gefährdet wurden, sich unter der 0202/284-0 zu melden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell