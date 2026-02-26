Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Mopeds vor Schule in Parchim entwendet

Parchim (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag in Parchim zwei Leichtkrafträder entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Fahrzeuge offenbar mit einem Kleintransporter abtransportiert.

Die grüne und die weiße Simson S51 waren von 17-jährigen Schülern vor Unterrichtsbeginn auf einem Parkplatz in der Ziegendorfer Chaussee abgestellt worden. Beide Mopeds waren jeweils mit dem Lenkradschloss sowie einem zusätzlichen Schloss am Hinterrad und Rahmen gesichert.

Während des Unterrichts konnten die Geschädigten ihre Fahrzeuge noch auf dem Parkplatz sehen. Zudem bemerkten sie unmittelbar vor der Tat einen grauen VW Caddy mit Heck- und Seitenscheiben, der direkt neben den Mopeds stand. Als die Schüler gegen 11:00 Uhr erneut auf den gegenüberliegenden Parkplatz blickten, waren sowohl die Mopeds als auch der VW Caddy nicht mehr vor Ort.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem verdächtigen Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen und fahndet weiterhin nach den entwendeten Leichtkrafträdern.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Mopeds nimmt die Polizei in Parchim (Tel.: 03871 6000) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell