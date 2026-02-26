PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Über 100.000 Euro Stehlschaden bei Einbruch in Einfamilienhaus

Neu Kaliß (ots)

Am gestrigen Mittwoch haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neu Kaliß bei Dömitz Münzen und Bargeld im Wert von über 100.000 Euro entwendet.

Nach Angaben des 64-jährigen Hausbesitzers verschafften sich die Täter in dessen Abwesenheit gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchten anschließend mehrere Räume sowie Schränke. Dabei sollen durch die Unbekannten Silber- und Goldmünzen sowie Bargeld im Wert von über 100.000 Euro entwendet worden sein.

Noch in der Nacht führte die Polizei erste Ermittlungsmaßnahmen durch. So wurden Nachbarn befragt und ein Fährtenhund eingesetzt. Zudem sicherten Kriminalbeamte im Haus Spuren, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden.

Die Kriminalpolizei in Ludwigslust ermittelt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat in der Fritz-Reuter-Straße geben können, sich bei der Polizei in Ludwigslust (Tel.: 03874 4110) zu melden. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die in der Zeit zwischen 8:00 Uhr bis 22:20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortschaft wahrgenommen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

