Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (450) 69-jährige Evelyn L. in Dombühl vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Feuchtwangen (ots)
Wie mit Meldung 449 berichtet, galt die 69-Jährige seit Freitagabend (08.05.2026) als vermisst. Evelyn L. wurde von Spaziergängern in einem Waldstück angetroffen und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Erstellt durch: Oliver Trebing
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