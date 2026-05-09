POL-MFR: (450) 69-jährige Evelyn L. in Dombühl vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Windsheim (ots) - Am Freitagabend (08.05.2026) ereignete sich auf der B 13 zwischen Gollhofen (Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim) und Oberickelsheim ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Alle fünf Insassen beider Fahrzeuge wurden verletzt, eines der Fahrzeuge geriet nach dem Zusammenstoß in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ...

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