Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (452) Pedelec aus Fahrradgeschäft entwendet - Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots)

Am Freitag (08.05.2026) wurde aus einem Fahrradgeschäft im Gewerbegebiet Schmalau in Fürth ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Fahrradgeschäfts das Fehlen des Fahrrads und stellte den Unbekannten kurz darauf in der Nähe des Ladens mit dem gestohlenen Pedelec. Als er den Mann auf den Diebstahl ansprach, ergriff dieser die Flucht und ließ das Fahrrad auf der Flucht zurück.

Die alarmierten Beamten leiteten sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kamen unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie Diensthunde zum Einsatz. Das Pedelec im Wert von rund 10.000 Euro konnte im Rahmen der Fahndung aufgefunden werden. Der Täter entkam.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 75905-0 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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