Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Trainingslager stärkt Dinslakener Feuerwehrteam für kommende Wettkämpfe

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Dinslaken (ots)

Schweiß, Ausdauer und vor allem ein starker Zusammenhalt prägten das jüngste Trainingslager des TFA Teams der Feuerwehr Dinslaken am vergangenen Wochenende. Mit intensiven Einheiten bereitete sich die Gruppe gezielt auf kommende Feuerwehr-Wettkämpfe vor - und ging dabei bewusst an ihre körperlichen und mentalen Grenzen.

Inspiriert von internationalen Firefighter-Challenges absolvierte das Team ein anspruchsvolles Programm: Treppenläufe unter Belastung, präzises Schlauchhandling sowie kombinierte Kraft- und Ausdauereinheiten standen auf dem Plan. Jede Übung verlangte den Teilnehmern alles ab - mit dem klaren Ziel, Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft weiter zu steigern. "Jede Wiederholung bringt uns ein Stück weiter", hieß es aus den Reihen des Teams. Dabei ging es nicht nur um individuelle Fitness, sondern vor allem um den Teamgedanken. Denn gerade im Feuerwehrdienst ist Verlässlichkeit untereinander entscheidend.

Besonders hervorgehoben wurde von den Beteiligten die außergewöhnliche Atmosphäre während des Trainingslagers. Der ausgeprägte Teamgeist, die gegenseitige Motivation und der gemeinsame Wille, über sich hinauszuwachsen, machten das Wochenende zu einem prägenden Erlebnis. So ließ es sich auch der Leiter der Feuerwehr Dinslaken nicht nehmen, den Feuerwehrsportlern einen Besuch abzustatten und eine finanzielle Spende des Stadtfeuerwehrverbandes Dinslaken zu übergeben.

Mit gestärktem Selbstvertrauen und klarer Zielsetzung blickt das TFA Team nun auf die kommenden Wettkämpfe. Die Botschaft ist eindeutig: Die Feuerwehr Dinslaken ist bereit.

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