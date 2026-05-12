Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (460) Radfahrer touchiert Kind und flüchtet

Nürnberg (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer überholte auf dem Radweg des Westtorgrabens einen 11-jährigen Jungen und blieb dabei mit dem Lenker an dessen Lenker hängen. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt - der Verursacher flüchtete.

Am Montagmorgen (11.05.2026) fuhr der 11-jährige Junge gegen 07:40 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg des Westtorgrabens in Richtung Plärrer. Kurz vor der Kreuzung zum Westtor überholte ihn der Radfahrer rechts, dabei verhakte sich sein Lenker am Lenker des Jungen. Der 11-Jährige stürzte und blieb liegen.

Der Unbekannte fuhr zunächst ein Stück weiter und blickte kurz zum gestürzten Kind zurück. Er setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Plärrer fort, ohne sich um den Jungen oder eine Schadensregulierung zu kümmern.

Der 11-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Nach Angaben des Jungen wird der flüchtige Radfahrer wie folgt beschrieben: männlich, über 25 Jahre alt. Er trug einen Helm sowie eine braune Jacke und führte einen Rucksack mit sich. Vom Fahrrad ist nur bekannt, dass es sich um ein Herrenfahrrad handelte.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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