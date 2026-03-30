POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der Vereinsstraße in Gronau

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Süringstraße; Unfallzeit: 28.03.2026, gegen 20.00 Uhr; Einen silbernen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand am Samstagabend an der Süringstraße, als es gegen 20.00 Uhr zu dem Unfall kam. Der Verursacher beschädigte das Auto an der linken Heckseite. Er entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. ...

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