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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der Vereinsstraße in Gronau

Gronau (ots)

In Gronau ist es auf der Vereinsstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gekommen. Die Unfallstelle ist an der Vereinstraße / Grünstiege und Vereinsstraße Ackerstraße komplett gesperrt. Wir bitten Sie den Bereich zu umfahren. Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Es wird nachberichtet. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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