POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der Vereinsstraße in Gronau
Gronau (ots)
In Gronau ist es auf der Vereinsstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gekommen. Die Unfallstelle ist an der Vereinstraße / Grünstiege und Vereinsstraße Ackerstraße komplett gesperrt. Wir bitten Sie den Bereich zu umfahren. Die Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz. Es wird nachberichtet. (sb)
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