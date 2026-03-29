Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Nach Ausweichmanöver mit Baum kollidiert

Raesfeld-Erle (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Rhader Straße;

Unfallzeit: 27.03.2026, gegen 15.10 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld-Erle. Am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger die Rhader Straße in Fahrtrichtung Erle. Als ihm ein schwarzer Renault auf seiner Fahrbahn entgegenkam, musste der Dülmener ausweichen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell