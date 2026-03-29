POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Ostwall;
Tatzeit: 27.03.2026, gegen 20.00 Uhr;
In ein Mehrfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter am Ostwall in Bocholt. Am Freitagabend verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu einer der Wohnungen im Gebäude. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)
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