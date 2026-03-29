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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ostwall;

Tatzeit: 27.03.2026, gegen 20.00 Uhr;

In ein Mehrfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter am Ostwall in Bocholt. Am Freitagabend verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu einer der Wohnungen im Gebäude. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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