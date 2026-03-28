Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Marktplatz vorübergehend gesperrt

Verdächtiger Gegenstand

Vreden (ots)

Am heutigen Samstag, 28.03.2026, wurde die Polizei über einen verdächtigen Gegenstand auf dem Marktplatz in Vreden informiert. Vor Ort wurde ein verdächtiger Gegenstand festgestellt, der derzeit untersucht wird. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Platz vorerst gesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis und darum, den Bereich zu meiden. Weitere Informationen folgen, sobald die Lage geklärt ist. Daran wird mit höchster Priorität gearbeitet.

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