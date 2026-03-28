POL-BOR: Vreden - Marktplatz vorübergehend gesperrt
Verdächtiger Gegenstand
Vreden (ots)
Am heutigen Samstag, 28.03.2026, wurde die Polizei über einen verdächtigen Gegenstand auf dem Marktplatz in Vreden informiert. Vor Ort wurde ein verdächtiger Gegenstand festgestellt, der derzeit untersucht wird. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Platz vorerst gesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis und darum, den Bereich zu meiden. Weitere Informationen folgen, sobald die Lage geklärt ist. Daran wird mit höchster Priorität gearbeitet.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell