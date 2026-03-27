Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Rekener Straße;

Unfallzeit: 27.03.2026, 09.25 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Velen. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 09.25 Uhr auf der Rekener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 53-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Rekener Straße abgestellt. Beim Öffnen der Fahrertür achtete er offenbar nicht auf den rückwärtigen Verkehr. In diesem Moment näherte sich ein 78-jähriger Radfahrer aus Velen und prallte gegen die geöffnete Tür. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in eine Unfallklinik. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Polizeibeamte sperrten die Rekener Straße für die Dauer der Unfallaufnahme ab. (pl)

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