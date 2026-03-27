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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der Schloßstraße
An der Uerde in Rhede

Rhede (ots)

In Rhede ist es auf der Schloßstraße / An der Uerde zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist zwischen der Schloßstraße / An der Uerde und dem Fußballplatz auf Schloßstraße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Maren Blömers, Telefon 02861-900-4200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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