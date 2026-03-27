Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Knufdrees; Tatzeit: 26.03.2026, zwischen 08.00 Uhr und 23.45 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Knufdrees in Heiden. Im Verlauf des gestrigen Tages hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. ...

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