POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der Schloßstraße
An der Uerde in Rhede
Rhede (ots)
In Rhede ist es auf der Schloßstraße / An der Uerde zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist zwischen der Schloßstraße / An der Uerde und dem Fußballplatz auf Schloßstraße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es wird nachberichtet.
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