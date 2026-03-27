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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall an der Schloßstraße in Rhede

Rhede (ots)

Unfallzeit: 27.03.2026, 14:55 Uhr

Schwer verletzt wurde ein 19-jähriger Bocholter bei einem Verkehrsunfall in Rhede. Der Pkw-Führer befuhr zur Unfallzeit die Schloßstraße in Rhede in Fahrtrichtung stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz hinter der Einmündung An der Uerde nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer musste nach dem Aufprall schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schloßstraße zwischen An der Uerde und dem dortigen Fußballplatz voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Unfallaufnahme wurde jetzt beendet und die Fahrbahn ist wieder freigegeben.

Leitstelle der Polizei Borken, Maren Blömers, Telefon 02861-900-4200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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