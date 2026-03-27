POL-BOR: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall an der Schloßstraße in Rhede
Rhede (ots)
Unfallzeit: 27.03.2026, 14:55 Uhr
Schwer verletzt wurde ein 19-jähriger Bocholter bei einem Verkehrsunfall in Rhede. Der Pkw-Führer befuhr zur Unfallzeit die Schloßstraße in Rhede in Fahrtrichtung stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz hinter der Einmündung An der Uerde nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer musste nach dem Aufprall schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schloßstraße zwischen An der Uerde und dem dortigen Fußballplatz voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Die Unfallaufnahme wurde jetzt beendet und die Fahrbahn ist wieder freigegeben.
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