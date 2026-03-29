POL-BOR: Borken - Pkw beschädigt
Borken (ots)
Tatort: Borken, Kampstraße;
Tatzeit: 27.03.2026; zwischen 15.10 Uhr und 15.25 Uhr;
Einen weißen Opel Corsa mutwillig zerkratzt hat ein bislang Unbekannter an der Kampstraße in Borken. Der Kleinwagen wies Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite sowie auf der Motorhaube auf, nachdem er am Freitagnachmittag für kurze Zeit dort geparkt war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)
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