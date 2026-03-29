POL-BOR: Borken - Pkw beschädigt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Welfenstraße; Tatzeit: 26.03.2026, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr; Unbemerkt ein Portemonnaie entwendet hat ein Taschendieb in Bocholt. Die Kundin eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße hatte es in ihrer Handtasche aufbewahrt. Als sie gegen 14.30 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Verlust. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in ...

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