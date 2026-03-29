Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handtasche gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Liebfrauenplatz;

Tatzeit: 28.03.2026, gegen 23.25 Uhr;

Ein bislang Unbekannter hat am Samstagabend in Bocholt die Handtasche einer Frau von einer Parkbank geraubt. Die Bocholterin saß neben der Tasche, als der Dieb zulangte und mit der Beute floh. Er fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt und kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß, mittellange dunkle Haare und dunkel gekleidet. Die Tat ereignete sich am Liebfrauenplatz gegen 23.25 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

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