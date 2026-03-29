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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pkw beschädigt und davongefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Süringstraße;

Unfallzeit: 28.03.2026, gegen 20.00 Uhr;

Einen silbernen VW Passat angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand am Samstagabend an der Süringstraße, als es gegen 20.00 Uhr zu dem Unfall kam. Der Verursacher beschädigte das Auto an der linken Heckseite. Er entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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