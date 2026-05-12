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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (461) Polizeieinsatz an Fürther Grund- und Mittelschule

Fürth (ots)

Am Dienstagvormittag (12.05.2026) ereignete sich ein größerer Polizeieinsatz in einer Schule im Stadtgebiet Fürth. Der Einsatz war gegen 11:45 Uhr beendet.

Gegen 10:00 Uhr teilte eine Mitarbeiterin einer Grund- und Mittelschule in der Pestalozzistraße in Fürth mit, dass mehrere Schüler einen unbekannten Mann wahrnahmen, welcher sich auf dem Gelände der Schule aufhalten soll. Da der Mann auf die Schüler bedrohlich wirkte, verständigten diese die Schulleitung.

In der Folge sperrte die Fürther Polizei das Schulgebäude und suchte das Gelände nach dem unbekannten Mann ab. Hierbei war eine Vielzahl von Einsatzkräften, unter anderem das Unterstützungskommando (USK), im Einsatz. Die Schüler verblieben während der Absuche zusammen mit den jeweiligen Lehrern in den Klassenzimmern. Vor Ort anwesende Eltern wurden für die Dauer des Einsatzes in einer nahegelegenen Kirche von Beamten der Polizeiinspektion Fürth betreut.

Während der Absuche konnte keine verdächtige Person angetroffen werden. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich vor dem Eintreffen der Streifenbesatzungen eine männliche Person unberechtigt auf dem Schulgelände aufhielt. Der Polizeieinsatz war gegen 11:45 Uhr beendet.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Polizeiinspektion Fürth geführt.

Erstellt durch: Michael Petzold

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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