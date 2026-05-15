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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (469) Pkw gerät in Brand - Technischer Defekt vermutet

Geslau (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (14.05.2026) geriet ein geparkter Pkw in Geslau in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

Anwohner bemerkten am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr einen Brand an einem geparkten Pkw in der Hauptstraße in Geslau und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits in Flammen. Der Fahrzeughalter sowie weitere Anwohner versuchten zunächst, das Feuer mit Feuerlöschern einzudämmen. Die Freiwillige Feuerwehr Geslau löschte den Brand anschließend vollständig.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt im Bereich des Motorraums aus. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Ein Mann erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Erstellt durch: Alexander Greil

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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