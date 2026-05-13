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Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Ein Tag im Zeichen der Brandschutzerziehung in Vynen und Marienbaum

FW Xanten: Ein Tag im Zeichen der Brandschutzerziehung in Vynen und Marienbaum
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Xanten (ots)

Freitag, 08.05.2026 - Der vergangene Freitag stand für die Löscheinheit Nord der Feuerwehr Xanten ganz im Zeichen der Brandschutzerziehung.

Am Vormittag waren einige Einsatzkräfte samt Löschfahrzeug, Notrufkoffer (einem Set zur Simulation von Notrufen für Kinder) und einem Rauchhaus (ein Modell um mittels Nebelmaschine verschiedene Szenarien in einem Modellhaus nachzustellen) in der Grundschule Marienbaum zu Gast. Dort wurden mit der dritten Klasse in zwei Schulstunden die Themen Notruf, Verhalten im Brandfall, sowie die Fahrzeugausstattung erarbeitet und kindgerecht vorgestellt.

Nachmittags besuchten dann ca. 35 Kinder aus den katholischen Kindergärten Vynen und Marienbaum, sowie dem DRK Kindergarten Hoppetosse aus Vynen die Löscheinheit Nord an ihrem Standort am Spettmannsweg.

Theoretisch und praktisch wurden den Kindern die Aufgaben der Feuerwehr, das korrekte Verhalten im Brandfall und die Ausrüstung der Feuerwehr nähergebracht. Dazu gehörte auch das Vorstellen einer vollständig ausgerüsteten Feuerwehreinsatzkraft inkl. Atemschutzgerät, um mögliche kindliche Ängste abzubauen. Zum Abschluss durfte natürlich auch jedes Kind einmal mit einem echten Feuerwehrschlauch "löschen".

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten
Pressesprecher
Simon Greeven
E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de
https://feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell

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