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Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Drei Einsätze für die Feuerwehr Xanten am Sonntag

FW Xanten: Drei Einsätze für die Feuerwehr Xanten am Sonntag
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Xanten (ots)

Sonntag, 03.05.2026 - Zu drei Einsätzen wurde die Feuerwehr Xanten am heutigen Sonntag alarmiert.

Um 02:27 Uhr wurde die Löscheinheit Mitte zum Westwall in Xanten gerufen. Hier waren Altkleidercontainer aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Diese wurden gewaltsam geöffnet und der Inhalt abgelöscht. Der Einsatz konnte für die Feuerwehr nach etwa 45 Minuten beendet werden.

Rund vier Stunden später wurde die Löscheinheit Wardt mit dem Stichwort "Person in verschlossener Wohnung" zu einem Campingplatz in Wardt alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften dem Rettungsdienst Zugang zu einer verletzten Person und konnten den Einsatz nach ca. 30 Minuten beenden.

Um 11:23 Uhr löste die Brandmeldeanlage einer Senioreneinrichtung in Xanten-Birten aus. Drei Minuten später erhöhte die Leitstelle das Alarmstichwort auf "Brand 4", da Mitarbeiter des betroffenen Objektes eine Rauchentwicklung meldeten. Daraufhin wurden neben den bereits alarmierten vier Löscheinheiten der Feuerwehr Xanten noch weitere Kräfte alarmiert. Darunter auch die Drehleiter der benachbarten Feuerwehr Alpen, um direkt zwei Drehleitern vor Ort zu haben.

Die ersteintreffenden Kräfte konnten glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Zwar war es in einem Müllbehälter im Gebäude aus ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung gekommen, dieser konnte aber bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter abgelöscht werden. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich und führte Lüftungsmaßnahmen durch, parallel wurden die Mitarbeiter vorsorglich durch den Rettungsdienst gesichtet. Nach rund einer Stunde konnte dieser Einsatz beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten
Pressesprecher
Simon Greeven
E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de
https://feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell

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