LPI-SLF: Polizeieinsatz aufgrund möglicher Amokandrohung

Am gestrigen Tag, gegen 21.00 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg die Bettelhecker Straße. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge durchbrach er eine Grundstücksumzäunung. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu. Am PKW sowie der Umzäunung entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

