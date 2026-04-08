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Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Kleinbrand an der Südsee

FW Xanten: Kleinbrand an der Südsee
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Xanten (ots)

Dienstag, 07.04.2026, 20:04 Uhr - Aus ungeklärter Ursache geriet am Dienstagabend eine Mülltonne an der Xantener Südsee in Wardt in Brand.

Die alarmierte Löscheinheit Wardt löschte die brennenden Überreste des vollständig zerstörten Behälters ab. Nach etwa 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten
Pressesprecher
Simon Greeven
E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de
https://feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell

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