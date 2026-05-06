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Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Verkehrsunfall auf der B57

FW Xanten: Verkehrsunfall auf der B57
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Xanten (ots)

Mittwoch, 06.05.2026, 07:41 Uhr - Mit der Meldung "Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall" wurden die Löscheinheiten Birten und Mitte zur Bundesstraße 57 zwischen Xanten und Birten alarmiert.

Zwei PKW waren aus ungeklärter Ursache frontal miteinander kollidiert. Die insgesamt drei Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Kräfte der Feuerwehr stellten den Brandschutz sicher und sicherten die Einsatzstelle gemeinsam mit der Polizei ab. Im Anschluss streuten sie ausgelaufene Betriebsmittel der Fahrzeuge ab.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach etwa zweieinhalb Stunden beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Xanten
Pressesprecher
Simon Greeven
E-Mail: presse@feuerwehr-xanten.de
https://feuerwehr-xanten.de

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell

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