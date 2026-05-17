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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (472) Senior fuhr vor Supermarkt in geparkte Autos

Fürth (ots)

Am Freitagmorgen (15.05.2026) kam es in Fürth zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt. Ein 87-jähriger Autofahrer fuhr in zwei geparkte Fahrzeuge und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der 87-jährige Deutsche war mit seinem Mercedes gegen 09:15 Uhr auf der Parkfläche eines Supermarkts in der Würzburger Straße unterwegs. In dieser Situation rutschte der Mann offenbar vom Bremspedal, kam auf das Gaspedal und fuhr anschließend ungebremst in zwei geparkte Pkw. Bei dem Aufprall zog sich der Unfallfahrer leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Sowohl am Mercedes des 87-Jährigen als auch an den beiden angefahrenen Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt rund 25.000 Euro geschätzt wird. Beamte der Verkehrspolizei Fürth nahmen den Unfall auf.

Erstellt durch: Michael Konrad

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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