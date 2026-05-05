Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Fahrerin nach Verkehrsunfall in Klinikum

Nordhausen (ots)

In der Halleschen Straße kam es am Dienstag gegen 5.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Pkws. Ersten Erkenntnissen nach ordnete sich die Fahrerin eines vorausfahrenden Autos nach links auf der Fahrbahn ein, um in den Strohmühlenweg einzufahren. Aufgrund baulicher Maßnahmen befand sich die Fahrerin jedoch nicht auf der ursprünglichen Linkabbiegerspur, sondern im Gegenverkehr. Um diese falsche Einordnung zu korrigieren fuhr sie zurück auf den rechten Fahrstreifen, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Hier kam es zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Deren Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die 25-Jährige kam in ein Klinikum. Der Volkswagen der Frau wurde im Anschluss abgeschleppt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

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