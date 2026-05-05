Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handy geraubt - Kriminalpolizei ermittelt nach Tat im Stadtzentrum

Nordhausen (ots)

Am Montag kam es in der Kranichstraße gegen 17.20 Uhr zu dem Raub eines Mobiltelefons. Ein 38-Jähriger bedrohte zunächst einen 28-jährigen Mann. Anschließend entriss er dem Geschädigten das Handy und entfernte sich. Überdies entgegnete er dem Opfer mit Beleidigungen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Täter bekannt gemacht werden. Dieser ist bereits einschlägig bei der Polizei bekannt.

Gegenwärtig laufen die Ermittlungen zu dem Raub in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0110272

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