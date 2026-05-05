Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erst das Unkraut, dann die Hecke verbannt

Uder (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Straße der Einheit zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Grund hierfür war, dass ein 63-Jähriger zur Beseitigung des Unkrauts einen Gasbrenner verwendete. Diese hocheffektive Art Unkraut zu bekämpfen birgt auch gewisse Gefahren. So griffen die Flammen von dem Unkraut auf eine benachbarte Hecke über und entzündeten diese. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Die Polizei warnt vor dem fahrlässigen Umgang mit Gasbrennern beim Entfernen von Unkraut, vor allem in Anbetracht der trockenen Böden und aktuellen Waldbrandgefahrenstufen.

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