Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad geraubt - Kripo ermittelt

Esperstedt (ots)

Zwei männlicher Personen im Alter von 17 und 19 Jahren erbeutetet am Montagabend gegen 20.45 Uhr auf einem Radweg zwischen Esperstedt und Bad Frankenhausen ein Fahrrad von einem 69-Jährigen. Die Täter beteiligten sich gemeinschaftlich an dem Raub und entrissen dem Geschädigten das Citybike. Anschließend flüchteten sie mit dem Beutegut und einem weiteren Fahrrad vom Tatort. Der Geschädigte lief zu seiner Wohnadresse nach Esperstedt und informierte umgehend die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen den 17-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln. Es erfolgte zur gerichtsverwertbaren Sicherung des Einflusses der berauschenden Mittel eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser am Dienstag auf Weisung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.

Am Dienstagnachmittag meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei und gab an, dass vermutlich durch die Täter das Fahrrad bei Ringleben in einem Gewässer aufgefunden wurde.

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