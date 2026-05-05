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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher kam durch den Zaun und flüchtete mit dem Fahrrad

Mühlhausen (ots)

In der Aemilienhäuser Straße betrat am Montagabend ein Unbekannter ein Firmengelände. Hierauf gelangte er durch ein Loch in dem Zaun, welcher er vermutlich in diesen geschnitten hatte. Anschließend durchwühlte er mehrere Container nach Beutegut. Ob etwas entwendet wurde ist gegenwärtig noch unklar. Als ein Sicherheitsdienstmitarbeiter auf den Mann aufmerksam wurde flüchtete er. Er schnappte sich sein Fahrrad und verschwand auf dem weitläufigen Firmengrund.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen, welche nicht zum Ergreifen des Unbekannten führten. Durch die Polizisten wurden Ermittlungen eingeleitet. zeugen, die angaben zur Tat und dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0110395

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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