Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randale in Waschsalon - Zahlungsmodalitäten erhitzen das Gemüt

Bad Langensalza (ots)

Am Montagabend beabsichtigte ein 36-Jähriger seine Wäsche in einem Waschsalon Am Fliegerhorst zum waschen zu bringen. Er betrat den Salon und stellte fest, dass an den Waschmaschinen nur Kartenzahlung möglich war. Wutentbrannt verließ der Mann mit seiner Wäsche das Geschäft. Kurz darauf schnappte er sich einen Stein und zerstörte in dem Frust über die nicht gewaschene Bekleidung die Eingangstür. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein

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