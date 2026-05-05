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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeieinsatz am Amtsgericht Mühlhausen - Drohschreiben eingegangen

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagmorgen erhielt das Amtsgericht Mühlhausen von einer derzeit unbekannten Person ein Drohschreiben, in dem eine Straftat gegenüber dem Gericht angekündigt wurde. Durch Polizeikräfte wurde das Gebäude abgesperrt und entsprechend der Ankündigung, die aus dem Schreiben hervorgeht, überprüft. Hierbei kam unter anderem auch ein Hund der Diensthundstaffel zum Einsatz. Gegen 10.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden und das Amtsgericht in den geregelten Betrieb übergehen.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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