Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrfach überschlagen nach Kollision mit Schutzplanke

Ammern (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 247, zwischen Ammern und der Lengefelder Warte, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 94-jährige Fahrer eines Toyota beim Überholen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und überschlug sich mehrfach mit seinem Fahrzeug. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. Der Fahrzeugführer kam zu weiteren Untersuchungen in ein Klinikum. Das Auto musste abgeschleppt werden. Gegen 13.40 Uhr war die Bundesstraße wieder uneingeschränkt befahrbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell