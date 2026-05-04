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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped aus Garage entwendet

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum vom 29. April, 16 Uhr bis zum 2. Mai, 10 Uhr drangen derzeit Unbekannte in eine Garage im Strohmühlenweg ein. Aus dem Inneren wurde ein Moped der Marke Simson, Werkzeuge und ein gefüllter Benzinkanister entwendet.

Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0108491

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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