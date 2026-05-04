Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenanlage

Nordhausen (ots)

Unbekannte über die Umfriedung eines Garten in der Kleingartenanlage "Sparte Salza". Hierbei entstand ein Sachschaden am Zaun. In der weiteren Folge wurden aus dem Garten Solarlampen und Teile einer Bewässerungsanlage entwendet.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0108752

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