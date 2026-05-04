Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autofahrer war berauscht und leistete Widerstand
Sollstedt (ots)
Am Sonntag, gegen 14.50 Uhr, wurde in der Halle-Kasseler-Straße der 38-jähriger Führer eines Pkw angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Auf dem Weg zum Funkstreifenwagen leistete der Täter erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurde niemand verletzt. Im Pkw des 38-Jährigen wurden kleine Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden.
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