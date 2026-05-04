LPI-NDH: Autofahrer war berauscht und leistete Widerstand

Nordhausen (ots) - Im Zeitraum vom 29. April, 16 Uhr bis zum 2. Mai, 10 Uhr drangen derzeit Unbekannte in eine Garage im Strohmühlenweg ein. Aus dem Inneren wurde ein Moped der Marke Simson, Werkzeuge und ein gefüllter Benzinkanister entwendet. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Nordhausen unter der ...

mehr